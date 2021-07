RB Leipzig und FC Bayern München einigen sich im Dayot-Upamecano-Streit

Problem bisher: Nach dem Transfervertrag ist Upamecano erst vom 15. Juli an ein Bayern-Spieler. Das war in einer Ausstiegsklausel festgehalten, die bei Vertragsabschluss nicht geändert wurde. Demnach hätte Vizemeister RB bis Mitte Juli das Upamecano-Gehalt bezahlt, der Verteidiger hätte in Leipzig und nicht in München trainieren müssen. Lange Zeit war es zwischen den beiden Klubs diesbezüglich nicht zu einer Einigung gekommen - bis jetzt. Der Leipzig-Vertrag Upamecanos wird laut Bild aufgelöst.