RB Leipzig und sein „Stürmer-Problem“: Die sich einen Wolf kombinieren

Die Roten Bullen spielen eine glänzende Runde, werden sich wieder für die Champions League qualifizieren, haben gegen tief stehende Gegner 34 verschiedene Pläne und Wege ins Glück, sind in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen wahre Frohnaturen. Die Nagelsmänner spielen nach einem 0:3-Rückstand in Manchester munter nach vorne, lassen gegen Liverpool keine Luft an ihre lebensbejahende Ausrichtung, behalten nicht nur in Bielefeld Geduld und Haltung und lassen gegen den FC Bayern böige Winde durch Lederhosen wehen. Sie machen sich nicht kleiner als sie sind, wollen immer, können aber nicht immer gewinnen.

Womit wir beim Knackpunkt im RB-Spiel wären. In Ermangelung an einen Stürmer, der verlässlich trifft, muss sich RB einen Wolf kombinieren, um einen der begabten Mittelfeldspieler nach unzähligen Rochaden in aussichtsreiche Position zu bringen. Das kostet Kraft, Zeit, Nerven. Und kostet Punkte, weil Olmo, Forsberg, Nkunku und Co. keine eiskalten Vollstrecker sind, die sich auch mal einen Weg nach hinten sparen dürfen, sondern im Strafraum mit einem 180er Puls und heraushängender Zunge an den Ball treten.