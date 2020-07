RB Leipzig und VfL Wolfsburg spielen im Test 1:1-Unentschieden

Keine weiteren Testspiele geplant

Sowohl für RB als auch für die Wölfe war es das einzige Vorbereitungsspiel vor der Fortsetzung der internationale Wettbewerbe der Saison 2019/20, die im März ausgesetzt worden waren. Leipzig trifft am 13. August in Lissabon im Viertelfinale der Champions League auf Atletico Madrid, während die Niedersachsen schon kommenden Mittwoch in Kiew ihr Europa-League-Achtelfinalrückspiel gegen den ukrainischen Klub Schachtar Donezk (Hinspiel: 1:2) bestreiten.