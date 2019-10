Nur Unentschieden - RB Leipzig lässt in Leverkusen zu viel liegen

Leverkusen. RB Leipzig hat sich im Topspiel bei Bayer Leverkusen ein 1:1 (0:0)-Unentschieden erkämpft. Nachdem Kevin Volland die Werkself in Führung gebracht hatte, sah es lange danach aus, dass die Roten Bullen wie zuletzt an der eigenen Chancenverwertung scheitern. Doch in der Schlussphase besorgte Neuzugang Christopher Nkunku mit einem Traumtor zumindest den Ausgleich.

DURCHKLICKEN; Die Bilder zum Spiel in Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig (1:1) ©

Starker Auftakt von Bayer

Die ersten Minuten gehören den Gastgebern. Leverkusen findet gegen die neu sortierte Leipziger Defensive immer wieder Lücken. Die größte Chance hat Nadiem Amiri bei eine, Kontor durch die Zentrale, doch Peter Gulacsi bleibt Sieger. Es dauert acht Minuten bis zur ersten RB-Möglichkeit: Forsberg spielt einen Pass in die Spitze zu Timo Werner, der sofort erkennt, dass er bei der Ballabgabe im Abseits steht und das Spielgerät für Sturmpartner Cunha passieren lässt. Der Brasilianer ist plötzlich völlig frei, versucht den Ball ins lange Eck zu schlenzen. Doch Lukas Hradecky ist auf dem Posten. Und der Finne ist gleich noch mal zur Stelle. Diesmal schickt Cunha Werner auf die Reise. Der 23-Jährige ist viel zu schnell für Jonathan Tah, bringt den Ball aber nicht im Kasten unter.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in Leverkusen in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Ewig beschäftigungslos, dann gegen Vollands langes Bein machtlos. Glanztat kurz vorm Ende gegen Volland. Note 2. ©

Auf der Gegenseite hat Sven Bender die Chance per Kopfball, zielt aber über Gulacsis Kasten. Insgesamt kann Bayer dem Spiel in den ersten 20 Minuten mehr seinen Stempel aufdrücken und verlagert das Duell mit schnellen Kombinationen in die Leipziger Hälfte. Die nächste richtig dicke Chance hat dennoch RB. Nach einem Fehler von Bender ist Werner wieder auf und davon. Völlig frei vor Hradecky versucht der Nationalstürmer den Ball mit viel Gefühl ins rechte Eck zu schieben, doch der Ball rollt überraschend deutlich am Tor vorbei.

RB drückt auf die Führung

Kurz darauf setzt Cunha zum Traumtor an. Doch der Distanzheber geht an die Latte. Toller Versuch! Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Erst kommt Halstenberg im Strafraum an den Ball und verzieht leicht. Dann ist auf links wieder Werner mit Ball unterwegs. Die flache Hereingabe erreicht Marcel Sabitzer, der das Spielgerät knapp neben den linken Pfosten setzt. RB hat nun deutlich mehr Kontrolle und schiebt einen gefährlichen Angriff nach dem nächsten. Wenn sich die Nagelsmann-Elf einen Vorwurf gefallen lassen muss, dann den der mangelnden Chancenverwertung. Mit 0:0 geht es in die Pause.

Beide Mannschaften kommen griffig aus den Kabinen. Immer wieder muss Marco Fritz wegen Fouls im Mittelfeld die Partie unterbrechen. Wirklicher Spielfluss kommt so in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit nicht zu Stande. Nach einer knappen Stunde setzt Nagelsmann den ersten Impuls von außen, bringt Christopher Nkunku für den diesmal glücklosen Werner. Kurze Zeit später geht auch Marcel Sabitzer. Dafür kommt Neuzugang Patrik Schick zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für RB.

Schock durch Volland

Doch statt Chancen für die Roten Bullen, setzt Leverkusen einen schmerzhaften Nadelstich. Karim Bellarabi schickt auf rechts Charles Aranguiz, der punktgenau eine flache Hereingabe auf Kevin Volland spielt. Der Stürmer ist einen Schritt schneller als der bis dahin glänzende Upamecano und schiebt den Ball an Gulacsi vorbei ins Tor – ein Rückstand aus dem Nichts. Nagelsmann zieht nach dem Schock die dritte und letzte Wechseloption, bringt für Cunha Yussuf Poulsen.

Und die offensiven Wechsel werden belohnt. Forsberg spielt den Flügelwechsel nach links auf Halstenberg. Der Außenverteidiger schlägt mit viel Übersicht eine Flanke auf Nkunku, der den Ball mit zwei Berührungen in der Luft hält und ihn schließlich durch Hradeckys hochgerissene Arme ins Netz hebt – ein Traumtor. Gulacsi muss kurz vor dem Abpfiff noch zwei Mal in höchster Not gegen Vollland retten, doch es bleibt beim insgesamt gerechten 1:1-Unentschieden. Die Bundesliga geht nun in die zweite Länderspielpause der Saison. In zwei Wochen trifft RB dann zuhause auf den VfL Wolfsburg.

RBL: Gulacsi – Orban, Upamecano, Sabitzer (63. Schick), Forsberg Werner (60. Nkunku), Klostermann, Cunha (71. Poulsen), Halstenberg, Laimer, Demme B04: Hradecky – S. Bender, Tah, Amiri, Baumgartlinger, Aranguiz (90. Demirbay) , Sinkgraven (45. Wendell), Weiser, Havertz, Volland, Bellarabi (76. Diaby)) Tore: 0:1 Volland (66.), 1:1 Nkunku (78.)

