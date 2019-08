Traum-Einstand von Nagelsmann bei RB Leipzig: Werner und Co. schießen Union Berlin ab

RB Leipzig ist nach dem 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison der härteste Verfolger von Tabellenführer Borussia Dortmund. Gegen Aufsteiger Union Berlin hatte die Mannschaft des neuen Trainers Julian Nagelsmann keine Probleme und gewann locker mit 4:0 (3:0) in Berlin. Weil der BVB bei gleicher Tordifferenz einen Treffer mehr erzielt hat, muss sich RB zunächst hinter die Dortmunder einreihen. Vor 22.467 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erzielten die deutschen Nationalspieler Marcel Halstenberg (16.) und Timo Werner (42.) sowie der Österreicher Marcel Sabitzer (31.) und Neuzugang Christopher Nkunku (69.) am Sonntag die Tore für die in allen Belangen dominierenden Gäste. Der starke Sabitzer war an allen vier Treffern beteiligt.