RB Leipzig gegen Union Berlin live im TV und Online-Stream sehen

Vor der augenscheinlich einfachen Aufgabe gegen Union Berlin will Trainer Julian Nagelsmann der erstmaligen Leipziger Herbstmeisterschaft keine Bedeutung beimessen. " Der Herbstmeister-Titel ist mir völlig scheißegal ", sagte der erst im Sommer verpflichtete RB-Coach. Denn trotz der guten Ausgangslage sieht der junge Übungsleiter noch einen weiten Weg vor sich und seiner Mannschaft. „ Wir haben zwei Punkte Vorsprung und nicht 22 “, mahnte Nagelsmann. Gegen die Köpenicker peilt der 32-Jährige dennoch einen Sieg an, auch wenn es nur ein "schnödes" 1:0 ist. Ein Mutmacher: Vor heimischer Kulisse verlor Leipzig in der laufenden Spielzeit erst eine Bundesliga -Partie.

Trotz der hohen Auftakt-Pleite gegen Leipzig verlief die Hinserie für Gegner Union Berlin zufriedenstellend. Im Endspurt schien dem Bundesliga-Neuling jedoch ein wenig die Luft auszugehen. Lediglich einen Punkt sammelte das Team von Urs Fischer in den letzten drei Partien vor der Winterpause. Gegen den Spitzenreiter fordert Fischer nun neuen Mut. „Es wird Spielphasen geben, wo Leipzig dominant sein wird“, sagte der 53-Jährige. „Es braucht Mut, dass du diese Situationen überstehen kannst, dann aber trotzdem dranbleibst und versuchst, in der nächsten Situation mutig anzulaufen.“ Gerade auf die zuletzt wacklige Defensive, die in den jüngsten drei Testspielen gleich fünf Gegentore kassierte, kommt es in Leipzig daher an.