RB Leipzig unterstützt Rangnick-Stiftung finanziell

Leipzig. Halbe Sachen passen nicht zu Ralf Rangnick. So war das erste Projekt seiner eigenen Stiftung mit dem Fahrrad-Führerschein für Grundschulkinder nur der Anfang - nun will der ehemalige Cheftrainer und Sportdirektor von RB Leipzig neue Ideen umsetzen. Dafür holte er sich Vorbilder und zugleich zahlungskräftige Mitstreiter ins Boot - Fußballprofis. Ab sofort unterstützen RB-Coach Julian Nagelsmann und elf Profis die neuen Projekte der Ralf-Rangnick-Stiftung. Das gab der Namensgeber und Inhaber, der nun im RB-Konzern „Head of Sport & Development Soccer“ ist, am Freitag in Leipzig bei der Jahrespressekonferenz seiner im Vorjahr ins Leben gerufenen Stiftung bekannt.

Damit die Strahlkraft aber noch größer wird, ernannte er Schauspieler, Musiker und Produzent Jan Josef Liefers sowie Handball-Weltmeister Hennig Fritz zu neuen Botschaftern seiner Stiftung. „Ich hatte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung meine Ideen erzählt. Daraufhin haben wir die Grundschullehrer der Stadt eingeladen und uns ausgetauscht“, sagte Rangnick und betonte: „Leipzig ist zu meiner neuen Heimat geworden. Wir wollen den Kindern und Kindeskindern mit den Projekten etwas zurückgeben.“

Kampl und Demme unterstützen Projekt zur gesunden Ernährung

Dafür fragte er bei seinem Ex-Team an. „Ich musste keine fünf Minuten mit den Jungs reden. Kevin Kampl und Diego Demme waren die Ersten, die sich an der Tafel eingeschrieben haben“, sagte Rangnick. Beide Profis machen sich vor allem für das Projekt „Gesunde Ernährung bewusst erfahren“ stark. „Am besten erst Fußball spielen und dann gemeinsam kochen“, sagte Demme. So machen sie es bei RB oft. „Es gibt nicht so viele in der Mannschaft, die bei uns beiden beim Kochen rankommen“, verriet Kampl über seine Kochkünste mit Demme.

Dank Ernährungsberater Kurt Mosetter, der die RB-Profis seit 2015 betreut, startet das Projekt bei den Kindern. Dafür wurde extra ein Doppelstockbus zum Küchenstudio ausgebaut - Kostenpunkt: 200 000 Euro. Und die Geschmacks-Garantie gibt Rangnick persönlich: „Wenn die Küche in der RB-Akademie ein Restaurant wäre, wahrscheinlich wären wir unter den Top-Drei in Leipzig“, meinte er. Mosetter will aber über die Kinder noch mehr erreichen: „Die Kinder werden von den Profis inspiriert. Und wenn sie miteinander kochen, dann kommt auch die Esskultur wieder zurück. Dann werden die Kids ihre Eltern beim Einkaufen erziehen.“ So holte Rangnick extra die regionalen Lebensmmittelmärkte (Konsum) mit ins Boot. Dort können Kinder die Produkte nach Farbgliederungen (Grün: gesund/rot: ungesund) einkaufen.

Neue Patenschaften mit Leipziger Grundschulen

Nachdem das Startprojekt mit dem Fahrrad-Führerschein namens „Sattelfest“ schon angelaufen ist, schob Rangnick nach ehemaligem DDR-Vorbild der Patenbrigaden nun 38 neue Patenschaften mit Leipziger Grundschulen an. So unterstützt Nationalstürmer Timo Werner mit Konrad Laimer und Marcel Sabitzer die Adam Friedrich Oeser Grundschule, Nagelsmann betreut die 74. Schule und Sportdirektor Markus Krösche die Joachim-Ringelnatz-Schule. Die RB-Spieler fördern die Projekte mit je 5000 Euro pro Akteur im nächsten Schuljahr.

Zudem wird eine Digital-Werkstatt nach dem Motto „Wir machen Kinder digital stark“ gestartet. Das neueste Projekt nach Bremer Vorbild ist die Stadtteiloper & Instrumentenkarussell. Dabei sollen Laien mit Profis das Spielen von Musikinstrumenten erlernen. „Leipzig ist eine Musikstadt, wenn wir es hier nicht schaffen, wo dann? Wir wollen das Projekt in den nächsten zwei bis drei Jahren umsetzen“, sagte Rangnick und gab ehrlich zu: „Wenn ich mir rückblickend im Leben etwas gewünscht hätte, dann wäre es das Spielen eines Instrumentes gewesen.“ Die Lehrstunde folgte prompt. Noch auf der Bühne wurde Rangnick am Klavier geschult und spielte spontan „Alle meine Entchen“.

