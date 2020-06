RB Leipzig unterstützt Spendenaktion seiner Fans für den Wildpark in Connewitz

Daneben sind bis zum Ende der Aktion am 18. Juni weiter auch Direktspenden an den Verein der Freunde und Förderer des Wildpark Leipzig e.V. möglich. Bis jetzt sind laut Angaben von Zone 147 schon mehr als 1.200 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld soll das Bildungsprojekt „Grünes Klassenzimmer“ im Wildpark unterstützt werden. „Während größere Unternehmen durch staatliche Hilfen recht souverän mit der Situation umgehen und ihr vermutlich auch trotzen werden, gelten unsere Gedanken anderen Einrichtungen in unserer Stadt“, schreiben die ultraaffinen RB-Anhänger auf ihrer Homepage. „Gemeinsam leisten wir einen Beitrag für die Erhaltung der Vielfalt des kulturellen Angebots“, heißt es weiter.