RB Leipzig unterstützt vier Leipziger Institutionen mit je 5.000 Euro

Leipzig. In der fünften Runde seiner Spendenaktion will Fußball-Bundesligist RB Leipzig vier Leipziger Initiativen unter die Arme greifen. Die Wohnungslosenhilfe Leipziger Oase, Die KiPPE – Leipziger Straßenmagazin, der Tagestreff INSEL und der TiMMi ToHelp e.V. erhalten von RB jeweils 5.000 Euro. Ab Mittwoch können Fans den Betrag mit der Ersteigerung von Spielerutensilien in die Höhe treiben. Auch Direktspenden sind möglich.