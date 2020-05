RB Leipzig vergibt Sieg gegen Hertha BSC leichtfertig: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Ich freue mich eher mäßig über das Tor. Wir sind selbst Schuld, dass wir nicht mehr rausgeholt haben. Das werden wir in den nächsten Tagen analysieren. Das zweite Tor für uns war extrem glücklich, aber dennoch sind wir enttäuscht, dass wir nur Unentschieden gespielt haben. Auch in Unterzahl haben wir das gut verteidigt. Ich kann mich an keine große Chance von Hertha außer dem Elfmeter erinnern." ©