RB Leipzig verkauft ab Montag Tickets fürs Pokalfinale – kein freies Angebot

Vom 6. Mai an steht ab 10 Uhr im RBL-Online-Ticketshop das erste Kontingent bereit. Kaufberechtigt sind dann Mitglieder eines offiziellen Fanclubs, Vielfahrer und Dauerkartenbesitzer. Sie dürfen höchstens zwei Karten kaufen. Für Dauerkarteninhaber gilt: Pro Kundenkonto können je zwei Tickets gebucht werden. Wenn ein Fan über ein Kundenkonto mehrere Dauerkarten (z.B. für sein Kind) registriert hat, kann er pro weitere vermerkte Dauerkarte ebenfalls je zwei Tickets – maximal aber acht Karten buchen.

29.07.2011: Regionalligist RB Leipzig gibt sein Debüt im DFB-Pokal. Und was für eins! Zu Gast ist Bundesligist VfL Wolfsburg. Der haushohe Favorit fährt geschlagen nach Hause. 3:2 gewinnen die Leipziger. Held des Abends ist Daniel Frahn, der alle drei Tore erzielt. ©

Keine Ermäßigungen

Registrierte Fans haben vom 8. Mai an möglicherweise eine Chance, eine Karte zu ergattern. Sollten dann noch Billets im Angebot sein, dürfen auch sie sich darum bemühen. Mit einem gültigen Ticket lassen sich auch Plätze im Fanbus für 20 Euro ordern. Die genauen Abfahrtszeiten stehen noch nicht fest. Bereits am 7. Mai will RB mitteilen, ob überhaupt noch Restkarten verfügbar sind.