RB Leipzig verlängert Vertrag mit Talent Tom Krauß langfristig

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat ein weiteres Talent langfristig an sich gebunden. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, bleibt Mittelfeld-Akteur Tom Krauß bis mindestens 2025 bei den Sachsen. Der 18-Jährige durchlief seit 2011 alle Nachwuchs-Teams der Leipziger und gehört seit dieser Saison zum Profi-Kader. Krauß ist zudem Kapitän der deutschen U19-Auswahl.

Krauß, der am Montag zum Kader von Coach Julian Nagelsmann beim 4:2-Erfolg (2:1) in Köln gehörte, wartet bisher noch auf seinen ersten aktiven Einsatz in einem Pflichtspiel der Profis. In der Sommervorbereitung 2019 stand der Mittelfeldspieler im Test gegen den FC Zürich mit den Bundesliga-Kickern auf dem Platz.