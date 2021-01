RB Leipzig verleiht Nachwuchsspieler Eric Martel nach Österreich

Leipzig. RB Leipzig s Nachwuchsspieler Eric Martel wechselt bis Juni 2022 leihweise zu Austria Wien. Der 18-jährige Junioren-Nationalspieler kam im Sommer 2017 aus der Jugendabteilung des SSV Jahn Regensburg in die Messestadt.

Für die A- und B-Junioren der Roten Bullen absolvierte Martel 55 Pflichtspiele. In der Saison 2020/21 schaffte es der gebürtige Straubinger sogar in den Profi-Kader von Coach Julian Nagelsmann und feierte im DFB-Pokal-Spiel beim FC Augsburg (3:0) sein Profi-Debüt. Er wurde in der 88. Minute für Dayot Upamecano eingewechselt.