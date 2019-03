RB Leipzig kassiert 3:5-Niederlage im Test gegen Stettin

Leipzig. Hiobsbotschaft für die Roten Bullen: Kurz vorm Test der in Leipzig verbliebenen RB-Mohikaner gegen Pogon Stettin wird publik, dass sich Nationalspieler Lukas Klostermann am Mittwoch doch schwerer verletzt hat und das DFB-Teamhotel in Wolfsburg Richtung Leipzig verlassen hat. Der 22-jährige Rechtsverteidiger musste bei seinem starken A-Länderspiel-Debüt gegen Serbien (1:1) kurz vorm Abpfiff ausgewechselt werden. Am Donnerstag dann die Diagnose: Nein, keine leichte Dehnung im Adduktorenbereich, sondern ein leibhaftiger Muskelfaserriss. Das deutsche EM-Quali-Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande findet am Sonntag ohne den schnellen Leipziger statt, ein Bundesligaeinsatz daheim gegen Hertha BSC (30. März, 18.30 Uhr) könnte nur via Wunderheilung steigen. Beste Chancen auf Klostermanns Posten hinten rechts hat Nordi Mukiele, der just mit der französischen U21 unterwegs ist. Auch der auf Einsätze brennende Allrounder Amadou Haidara ist in guter Verfassung und in der Verlosung. Der Hit gegen die Hertha wird in jedem Fall glänzend besucht sein, die Heimbereiche sind bereits ausverkauft. Klostermanns Comeback könnte am 6. April beim Spiel in Leverkusen steigen. Am Donnerstag, 17.31 Uhr, twittert @lukaskl96: „Unendlich dankbar für mein Debüt! Jetzt schnell wieder fit werden!“