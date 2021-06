RB Leipzig verpflichtet Caden Clark - Talent bleibt zunächst in New York

Leipzig/New York. Die nächste Offensiv-Verpflichtung ist unter Dach und Fach. RB Leipzig holt den 18-Jährigen Caden Clark von den New York Red Bulls. Das bestätigten die Sachsen am Donnerstag. Der 18-Jährige erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2024. Allerdings wird der offensive Mittelfeldspieler in der kommenden Saison noch nicht für das Team von Landsmann Jesse Marsch auflaufen. Er bleibt zunächst auf Leihbasis beim Club in der Major League Soccer (MLS). Anzeige

Die Freude der Verantwortlichen über den Transfer ist dennoch groß. „Mit der Verpflichtung von Caden Clark haben wir erneut einen vorzeitigen und perspektivischen Transfer realisiert und einen hochtalentierten jungen Spieler langfristig an uns gebunden. Wir können so bereits wieder frühzeitig ein weiteres wichtiges Puzzleteil für unsere Kaderplanung hinzufügen“, so RB Leipzigs Kaufmännischer Leiter Sport Florian Scholz. „Wir haben uns für eine direkte Leihe entschieden, um Caden noch die komplette Saison in der MLS zu ermöglichen, bevor er zu uns nach Leipzig kommt.“

Auch Christopher Vivell, technischer Direktor am Cottaweg, schwärmt von dem jungen US-Amerikaner: „Caden Clark hat fantastische Fähigkeiten und ein riesiges Potenzial. Er kann im offensiven Mittelfeld jede Position besetzen und ist in seiner Spielanlage unglaublich variabel. Zudem überzeugt er durch seine Torgefahr, Passqualität und seine starke Schusstechnik, womit er auch immer wieder Tore aus der Distanz erzielt.“