RB Leipzig verschenkt in Leverkusen zwei Punkte: Das sagen Spieler und Trainer

Leverkusen. Die Chance auf den Sieg war mehrfach da, aber RB Leipzig ergriff sie nicht. Immerhin: Mit dem 1:1 (0:0) bei Bayer 04 Leverkusen vermieden die Sachse die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge und mischen in der Spitzengruppe der Bundesliga weiter munter mit. Den goldenen Treffer für die Messestädter hatte der eingewechselte Christopher Nkunku erzielt, nachdem Kevin Volland die Gastgeber zunächst in Führung geschossen hatte.