RB Leipzig verspielt gegen FSV Mainz 05 die Rest-Chance auf den Meistertitel

Leipzig. RB-Leipzig muss nach dem 3:3 (2:1)-Unentschieden am Freitagabend gegen Mainz 05 die letzte – wenn auch nur theoretische – Hoffnung auf die Deutsche Meisterschaft in der laufenden Bundesliga-Saison begraben. Auch wenn das Titelrennen nun endgültig zwischen Bayern München und Borussia Dortmund entschieden wird, hielt sich die Enttäuschung nach dem Spiel in Grenzen. „Wir wussten sowieso, dass das eigentlich fast unmöglich ist. Mit drei Punkten wäre es noch gegangen. So geht es halt nicht mehr. Wie gesagt, es wäre eh weit hergeholt gewesen“, ordnete Konrad Laimer die verpasste Rest-Chance ein.