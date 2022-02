RB Leipzig versucht's frech gegen die Großen: Weniger (Risiko) ist mehr

München/Leipzig. Das bislang größte Spiel in der RB-Historie fand am 18. August 2020 in Lissabon statt, das Champions-League-Halbfinale gegen Paris St. Germain ging 0:3 verloren. Kein Beinbruch gegen Weltklasse auf der Bank (Thomas Tuchel) und dem Rasen (Kylian Mbappe, Neymar, Angel Di Maria). Auffällig damals: Die Rasenballer versuchten, sich aus der Abwehr zu kombinieren, wollten die Pariser mit vergifteten Angeboten locken und auf diesem Weg in die gegnerische Hälfte gelangen. Das ging gegen die brutal pressenden Superstars brutal schief, die ersten beiden Tore hatten mit dem von Julian Nagelsmann erdachten, gepflegten, aber fehlerhaften Spiel aus der Abwehr zu tun.

Anzeige