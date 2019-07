RB Leipzig verteilt Profi-Verträge im Viererpack und erfüllt DFL-Regel

Leipzig. RB Leipzig hat gleich vier Nachwuchskicker mit ihren ersten Lizenzspielerverträgen ausgestattet. Die beiden Offensiv-Talente Oliver Bias und Jacob Ruhner sowie Verteidiger Anton Rücker und Mittelfeldspieler Max Winter dürfen sich nun Profis nennen. Die 18-Jährigen spielen allesamt seit mehreren Jahren für RB und haben jeweils einen Kontrakt bis 2020 unterschrieben. In der kommenden Saison werden sie wohl vorwiegend für die U19 der Roten Bullen in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz kommen, wo sie bereits in der vergangenen Saison Erfahrung gesammelt haben.