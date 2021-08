Nach einer erfolgreichen Vorbereitung und Top-Transfers war sich RB-Trainer Jesse Marsch sicher, erfolgreich in die Bundesliga-Saison zu starten. Gegen das durch Corona stark geschwächte Mainz 05 setzte es allerdings eine überraschende 0:1-Niederlage. Die Offensive um Top-Stürmer André Silva konnte den Abwehrriegel der Gastgeber nicht durchbrechen und musste den Platz mit hängenden Köpfen verlassen. Nun geht es um Wiedergutmachung. In der renovierten Arena empfangen die "Roten Bullen" am Freitagabend zum Auftakt des zweiten Spieltags den VfB Stuttgart, der mit viel Schwung aus dem vergangenen Wochenende kommt (20.30 Uhr, live Im SPORTBUZZER-Ticker).

