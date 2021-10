RB Leipzig gegen den VfL Bochum live im TV und Online-Stream sehen

Für RB Leipzig ist verlieren verboten. Zu schwach verlief der Saisonstart mit sieben Punkten aus sechs Partien. Cheftrainer Jesse Marsch hat vor dem Premieren-Duell mit dem VfL Bochum jedoch vor dem kommenden Gegner gewarnt. "Bochum ist viel besser als die Ergebnisse, sie spielen gut gegen den Ball, sind bereit für den Kampf, und vielleicht denken sie, wir sind ein bisschen schwach", sagte Marsch vor dem Samstagspiel (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Das 1:2 gegen den FC Brügge in der Champions League sei analysiert worden, Marsch selbst sieht eher sich als die Spieler in der Pflicht: "Es ist der Job des Trainers, Lösungen zu finden und Leader zu sein", sagte der US-Amerikaner, der nach wie vor auf die verletzten Marcel Halstenberg und Dani Olmo verzichten muss.

Aufsteiger Bochum wartet indes seit vier Partien auf den zweiten Saisonsieg. Vor allem beim Torabschluss fordert Trainer Thomas Reis beim Spiel in Leipzig von seinem Team eine erhöhte Konsequenz: "Ich erwarte von der gesamten Mannschaft, dass wir vorne effektiver werden. Wir hatten schon klare Torchancen und Torabschlüsse, jetzt müssen wir sie nur konsequenter nutzen." Zuletzt war der VfL beim 0:7-Debakel gegen den FC Bayern München sowie der Nullnummer gegen den VfB Stuttgart ohne Ertrag in der Offensive geblieben. Im deutschen Oberhaus ist man als Vorletzter noch nicht vollends angekommen. Gelingt in Leipzig der Befreiungsschlag?