Von Abwehr bis Auswärtsbilanz: Die fünf Tops und Flops der Hinrunde von RB Leipzig

Leipzig. 35 Punkte, 28:14 Tore, zweiter Tabellenplatz: Julian Nagelsmann ist grundsätzlich zufrieden mit der Hinrundenbilanz seiner Elf. „Man muss sehen, wie wenig Trainingszeit wir hatten, auch vor Beginn der Saison. Unsere Champions-League-Gegner in der Gruppenphase waren ebenfalls nicht die leichtesten, wir mussten oft an unsere Grenzen gehen. Das ist psychisch sicherlich nicht so einfach gewesen für die Jungs.“ Anzeige

Trotz hoher psychischer und physischer Belastung machten es RB Leipzigs Jungs bei weitem nicht schlecht. Gerade dafür gibt es Lob vom Coach: „Ich finde, wir haben in keinem Spiel bislang wirklich müde gewirkt. Wir hatten immer ein recht hohes Spieltempo und hohe Laufleistungen.“ Die körperliche Verfassung seiner Kicker bewertet der 33-Jährige also positiv. Auch in einigen anderen Aspekten haben sich die Roten Bullen im vergleich zur Hinrunde der Vorsaison deutlich gesteigert. Aber es gibt auch Verbesserungsbedarf.

Top 1: Ähnliche Punktausbeute ohne Werner und Schick

37 Zähler sammelte RB bis zum selben Zeitpunkt der Saison 2019/20. Möglich wurde das unter anderem durch 22 Tore von Timo Werner und Patrik Schick. Die fehlen in der laufenden Spielzeit. Dennoch holten die Messestädter nur zwei Punkte weniger, also 35. Nagelsmann ist zufrieden mit der Ausbeute: „Wir würden uns freuen, wenn wir punktemäßig mindestens dieselbe Anzahl auch in der Rückrunde schaffen.“

Top 2: Das Kollektiv

Sportdirektor Markus Krösche, Vorstandschef Oliver Mintzlaff und auch der Trainer wurden im Sommer nicht müde zu betonen, die durch Werner und Schick wegfallenden Treffer könne man nur im Kollektiv auffangen. Und das klappte. 13 RB-Kicker trugen sich in der Hinrunde der Vorsaison in die Torschützenliste ein. Nun sind es trotz des Abgangs der beiden Stürmer sogar 14. Einen Mann, der alle überragt, gibt es dabei nicht. Die interne Torjäger-Krone teilen sich Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Angelino (je 4).

DURCHKLICKEN: Das sind Guido Schäfers Hinrunden-Noten (1) Peter Gulacsi: Ein Klasse-Keeper rettet seinem Team Punkte und Siege. Das hat der ungarische Stoiker getan. Gehört auch fußballerisch in Europa zu den Besten seiner Zunft. Note 1,5. ©

Top 3: Laufleistung gesteigert

Sie rennen und rennen und rennen. Obwohl die aktuelle Saison im Vergleich zur vergangenen eine deutlich anspruchsvollere ist (dieselbe Anzahl von Spielen in deutlich kürzerer Zeit), haben die Bullen ihre Laufleistung gesteigert. Im Durchschnitt legten sie pro Spiel fast sechs Kilometer zurück (116,18 km) als in der Hinrunde der Vorsaison (110,39 km). Am meisten gerannt ist dabei übrigens Linksaußen Angelino (175,24 km gesamt).

Top 4: Starke Abwehr trotz Verletztenmisere

Der spanische Verteidiger pausierte ein einziges Spiel in der eng getakteten Saison, die viele Opfer unter seinen Abwehrkollegen forderte. Zwischenzeitlich fehlten gleich vier von ihnen. Dennoch hielten die Defensivmechanismen. Mit lediglich 14 Gegentoren stellt RB aktuell die beste Abwehr der Liga. In der Vorsaison waren es zu diesem Zeitpunkt noch 20 Gegentreffer gewesen. Ein weiterer Spitzenwert: Keeper Peter Gulacsi behielt in sage und schreibe acht Partien die weiße Weste, kassierte kein Tor. Vor einem Jahr war ihm das lediglich viermal geglückt.

Top 5: Zu Hause eine Macht

Aktuell ist die Red-Bull-Arena kein gutes Pflaster für die Gastmannschaften. Denn RB hat die beste Heimbilanz der Liga. Von neun Partien auf heimischem Rasen gewann die Sachsen sieben. Zudem gab es je ein Unentschieden und eine Niederlage (insgesamt 22 Punkte). Im Vergleich zur Vorsaison ist das eine deutliche Steigerung, denn da gab es in von acht Heimpartien lediglich fünf Siege, zweimal Remis und eine Niederlage (17 Punkte).

Flop 1: Die Bilanz gegen Top-Teams

Es ist eine Binsenweisheit: Wenn du Meister werden willst, muss du die direkten Konkurrenten schlagen. Das gelang RB in der Vorsaison bereits nicht so recht. Aus den Partien gegen die "Großen Vier" Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach holte das Team sechs Punkte, darunter ein Sieg bei den Fohlen. In der laufenden Spielzeit gab es gar keinen Dreier gegen ein Team aus diesem Quartett und insgesamt auch nur zwei Zähler.

Flop 2: Die Stürmer treffen nicht (genug)

Im Angriff hapert's. Inklusive der Treffer von Emil Forsberg und Justin Kluivert, die nicht immer als Stürmer agieren, trafen Leipzigs Offensivspezialisten bisher zehnmal ins Schwarze. Ohne Forsberg und Kluivert sogar nur sechsmal. Das lief vor einem Jahr deutlich besser. Dank der "Tormaschinen" Werner und Schick waren es da 25 Stürmertore. Rechnet man die von Forsberg noch oben drauf sogar 29.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Julian Nagelsmann verzichtete in fünf Partien auf einen nominellen Stürmer in der Startelf. 2019/20 ließ er in der Hinrunde nie ohne mindestens eine Spitze beginnen.

Flop 3: Torabschlüsse

Hier steht im Vergleich zur Vorsaison ein Minus von 20 Prozent zu Buche. Hatten die Leipziger zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr noch insgesamt 122 Schüsse auf den gegnerischen Kasten abgegeben, sind es nun lediglich 98.

Flop 4: Das leidige Thema Effizienz

Gefühlt ist es in dieser Saison so: Die Roten Bullen spielen und spielen, erarbeiten sich Chancen, treffen aber nicht. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt das. 98 Schüsse auf's Tor gab RB in dieser Saison bis dato ab. Bei 29 erzielten Treffern, benötigten sie durchschnittlich also 3,38 Versuche für ein Tor. In der Vorsaison waren es noch 122 Schüsse auf's Tor, was bei 48 erzielten Treffern einem Durchschnitt von 2,54 Versuchen pro Torerfolg entspricht.

Flop 5: Die Auswärtsbilanz