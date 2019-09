RB Leipzig vor dem Bundesliga-Kracher gegen Bayern München mit dezimierter Trainingsgruppe

Während Neuzugang Hannes Wolf nach seinem Knöchelbruch schon wieder Laufübungen mit dem Ball absolvieren konnte, haben Kevin Kampl (Beschwerden am Sprunggelenk) und Tyler Adams individuell trainiert. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung (Dienstag) kündigte Adams seine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining an. Der 20 Jahre alte Defensivspieler hatte zunächst wegen einer Adduktoren- und später wegen einer Fußverletzung in den vergangenen fünf Monaten nur zwei Einsätze für RB absolviert.