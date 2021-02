RB Leipzig vor Duell mit Schalke 04: „Ein angeschlagener Boxer ist gefährlich“

Schalkes Spieler sorgen für hohe Offensivqualität

Schaut man auf die Tabelle der Bundesliga, mag die Gefahr für RB nicht auf den ersten Blick erkennbar sein. Denn Schalke ist akut abstiegsgefährdet, hat nur acht Zähler auf dem Konto und belegt den letzten Platz. „Sie haben extrem wenig Punkte, haben viele Gegentore bekommen. Statistisch haben sie vor allem in der Defensive keine guten Werte“, analysierte RB-Trainer Julian Nagelsmann die Gelsenkirchener am Freitag. „ Aber auch im Pokalspiel gegen Wolfsburg hat man sehen können, dass sie ordentlich Fußball spielen. Sie haben viele gute Einzelspieler, manche sind außergewöhnlich stark, sorgen für Offensivqualität.“ Dennoch: Die Königsblauen schieden nach einem 0:1 aus dem Wettbewerb aus.

„Sie sind von den Spielern her deutlich besser, als sie in der Tabelle dastehen. Und das macht sie immer gefährlich.“ Schlussendlich ist es der Zugzwang, der für Gefahr durch die Knappen sorgen könnte. „Sie stehen extrem mit dem Rücken zur Wand, sie können eigentlich nur noch nach vorne“, weiß der Coach der Leipziger . „Sie müssen alles riskieren und alles reinhauen. Für Schalke zählen aktuell nur dreifache Punkte, alles andere ist irrelevant. “

Poulsen oder Sörloth?

Für einen Sieg, sind Tore nötig. Im Pokalspiel gegen Bochum hat sich Einer mit seinen zwei Treffern ganz besonders zurück ins Rampenlicht geschossen: Yussuf Poulsen. Der Däne hatte sich nach dem Abpfiff unzufrieden mit seinen zuletzt spärlichen Einsatzzeiten gezeigt. Was spricht für seinen Einsatz auf Schalke? Sicherlich die beiden Tore. „Er hat gegen Dortmund kein so gutes Spiel gemacht, hatte wenige Situationen, die er für uns entscheiden konnte“, so Nagelsmann kritisch. Auch das Pokalspiel sei „nicht das beste Spiel“ gewesen. „Aber am Ende hat er zwei Tore gemacht. Das ist das entscheidende für einen Stürmer. Das Momentum spricht aktuell ein bisschen für ihn.“