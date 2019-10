RB Leipzig vor richtungsweisendem Wiedersehen mit Zenit St. Petersburg

DURCHKLICKEN: Das ist Zenit St. Petersburg 1 - Yuri Lodygin (Torwart) ©

Anzeige

DURCHKLICKEN: Das sind die Eindrücke von der Ankunft der Russen in Leipzig Die Mannschaft von Zenit St. Petersburg ist am 22. Oktober 2019 in Leipzig angekommen. ©

Vorzeichen Die beiden Duelle gegen St. Petersburg gelten für RB Leipzig als richtungsweisend in der Champions League. Auch wenn Trainer Julian Nagelsmann etwas Druck von seinem Team genommen hat, ist ein Sieg im Heimspiel eigentlich Pflicht. Leicht wird es nicht. Zenit kommt nach einem 6:1-Liga-Erfolg gegen Rostow und als Tabellenerster der Champions-League-Gruppe mit viel Selbstbewusstsein an die Pleiße. RB will dagegen nach vier sieglosen Partien endlich wieder drei Punkte holen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Abschlusstraining am 22. Oktober 2019 Auf dem Trainingsplatz am Cottaweg fand am 22. Oktober 2019 das RB-Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen St. Petersburg statt. ©

Schiedsrichter Für Ali Palabiyik ist es am Mittwochabend gleich eine doppelte Premiere. Der Türke pfeift zum ersten Mal ein Spiel in der Champions-League-Gruppenphase und erstmals ein Duell mit Beteiligung von RB Leipzig. Deutsche Fußballfans könnten ihn von seinem Einsatz im EM-Qualifikations-Spiel der DFB-Elf gegen Estland im Juni (8:0) kennen. Unterstützng erhält Palabıyık Mustafa Eyisoy und Serkan Olguncan. Der vierte Offizielle ist Halis Özkahya.

Fans Rund 40 000 Fans werden in der Red-Bull-Arena erwartet. Die Anhänger warten in ihrem „Wohnzimmer“ nun seit drei Spielen auf einen Heimsieg. Am Mittwochabend soll es endlich wieder klappen.

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.