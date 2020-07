RB Leipzig: Vorbereitungsspiel gegen VfL Wolfsburg

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat zur Vorbereitung auf das Viertelfinale in der Champions League ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg vereinbart. Demnach spielt das Team von Julian Nagelsmann am 30. Juli um 16.00 Uhr im RB-Trainingszentrum gegen die Niedersachsen, die am 5. August im Achtelfinale der Europa League auf den ukrainischen Vertreter Schachtjor Donezk treffen. RB muss am 13. August (21.00 Uhr) in der Königsklasse gegen Atlético Madrid ran. Der Test findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zuschauer sind demnach nicht zugelassen.