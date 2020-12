RB Leipzig vs. Bayern München: Der neue deutsche Classico?

München. Trainer Julian Nagelsmann ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Zwar ist es das dritte Remis (3:3) gegen Rekordmeister Bayern München in Folge, aber endlich erzielen die Roten Bullen Tore in der Allianz-Arena und brechen damit ihren Fluch.

„Wollen uns mit Dortmund nicht streiten“

Diese Situation ist bislang öfter nur zwischen den Bayern und Borussia Dortmund aufgetreten, weshalb die Spiele zwischen diesen beiden Vereinen zum sogenannten deutschen Classico herangewachsen sind. Doch jetzt mischt RB Leipzig ebenfalls oben mit. Denn auch sie können für das eine oder andere Spektakel gegen den Rekordmeister sorgen, wie nach dem 3:3 nochmal deutlich wird. Es fand schon einmal ein solch spannendes Spiel auf Augenhöhe in der Red Bull Arena statt: Das Rückspiel am 13. Mai 2017 in Leipzig wird zum Torfestival. Neunmal zappelt der Ball im Netz. Und obwohl RB bis zur 90. Minute 4:2 führt und an der Sensation mehr als nur schnuppert, entscheidet Bayern die Partie mit 5:4 für sich.