Kicker im Blitzlichtgewitter: RB Leipzig feiert Weihnachten und grandiose Hinrunde 

Leipzig. Nach dem 3:1 gegen Augsburg war vor der Feier der Roten Bullen. Im legendären Kunstkraftwerk in Plagwitz. Die Party-Grundlage - Platz eins nach der Bundesliga-Hinrunde und das 0:0 der bis dato punktgleichen Gladbacher in Berlin - passt zur Location: alles vom Allerfeinsten. Die fußballspielenden Herbstmeister und ihre besseren Hälften, das Trainerteam, die Heerscharen an BeteuerInnen, die Club-Bosse um Oliver Mintzlaff, der RB-Nachwuchs, RB-Hebamme Ralf Rangnick (sagte übrigens einen 3:1-Sieg voraus), Ex-Nachwuchschef Frieder Schrof und Co. lustwandelten knappe drei Stunden nach dem Abpfiff gegen Augsburg und den Punkten 35 bis 37 über eine asphaltierte Einflugschneise. Festlich gekleidet, im Blitzlichtgewitter, beifallumrauscht, bestens gelaunt. Beim Stimmenfang sind gute Beziehungen und Plätze am imaginären Roten Teppich förderlich.

Weihnachtsfeier von RB Leipzig im Kunstkraftwerk: Ethan Ampadu mit Freundin Sara, Tyler Adams mit Freundin Sarah.

RB-Goalgetter Timo Werner, der die Saison seines Lebens spielt und gegen Augsburg das entscheidende 3:1 durch Yussuf Poulsen vorgelegt hatte, schwebte nach allen anderen ein und sagte: „Wir sind Herbstmeister, im Pokal weiter und in der K.o-Runde der Champions League - mehr geht nicht.“ Und wie lebt es sich so mit 18 Toren nach 17 Spielen? „Wunderbar! Aber ich muss das Lob an die Mannschaft weitergeben. Wir spielen immer mit viel Power, Leidenschaft und Fantasie nach vorne, da schießt man als Stürmer zwangsläufig Tore.“ Sprach‘s, schnappte sich seine Paula und widmete sich der After-Work-Party.

Sabitzer feiert ohne seine Katja

Diego Demme, bekanntermaßen immer blickig und laufstark, wollte die Fragesteller mit einer Art Übersteiger aussteigen lassen, stellte sich dann doch. „Gott sei Dank haben wir das Ding noch umgebogen. Die schießen einmal aufs Tor, wir rennen hinterher und treffen ewig die Hütte nicht.“ Herbstmeister war er noch nie, der 28-jährige Dauerläufer. Jedenfalls noch nicht in der Bundesliga. Fazit des Halbjahres? „Besser als gut. Wir hatten sehr viele harte und spannende Spiele, die Pause kommt zu rechten Zeit.“ Danach enterten Alina und Diego Demme das Kunstkraftwerk.

Apropos Kraftwerk: Es war kein Zufall, dass Konrad „Kraftwerk“ Laimer das 1:1 gegen Augsburg erzwang und damit zum Halali blies. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist DIE Entdeckung der Saison, hat sich unter Julian Nagelsmann zu einem Topspieler der Bundesliga entwickelt. Zufrieden, froh und glücklich, Herr Laimer? „Ja, alles perfekt. Im Club und mit der Nationalmannschaft.“ Die österreichische Nationalmannschaft, zu der auch Laimers Kollegen Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker gehören, hat sich für die Europmeisterschaft qualifiziert. Herbstmeister werden in Österreich Winterkönige genannt. Winterkönig war Laimer bei RB Salzburg. „Die Wertigkeit in der deutschen Bundesliga ist höher.“ Marcel Sabitzer ließ Frau und Baby daheim, war ob seines erstmaligen Nicht-Starteinsatzes am Nachmittag not amused.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff schaute zufrieden aus dem feinen Zwirn, war beseelt. „Hinter uns liegt eine fantastische Hinrunde, wird haben alle unsere Ziele erreicht, ja übererfüllt. Diese Mannschaft hat Qualität und Mentalität - und damit sind wir nicht nur gegen Augsburg oder Dortmund zurückgekommen.“ Julian Nagelsmann? „Macht zusammen mit seinem Trainerteam einen Top-Job.“ Mintzlaff legte Wert auf die Feststellung, dass der Erfolg auf Teamwork beruhe. „Alle im Verein arbeiten mit großer Leidenschaft, alle wollen immer besser werden, keiner lehnt sich zurück.“

Die "Neuen" müssen singen

Dass die Heimspiele nahezu zu 100 Prozent ausverkauft waren, freut den Boss besonders. „Das spricht für sich und den Fußball, den wir spielen.“ Am Sonntag ist Mintzlaff Stargast beim Sport1-Doppelpass in München. Anpfiff: 11 Uhr.

Große Reden wurden anschließend im Kunstkraftwerk keine geschwungen. Mintzlaff griff vor 650 Gästen kurz zum Mikrofon, Sportdirektor Markus Krösche ebenso. Drinnen gab es keine zementierte Tischordnung, ging es verwegen und völkerverbindend zur Sache. Live-Mugge sorgte für vibrierende Tanzbeine, das eine oder andere hochgeistige Getränk machte zusätzlich Beine. Clou des Abends zu fortgeschrittener Stunde: herrlich schräge Gesangseinlagen jener RB-Profis, die im Verlauf des Jahres ins Trikot der Roten Bullen geschlüpft sind.

Nun ist erstmal Pause. Ab 6. Januar wird wieder trainiert, am 18. Januar gespielt. Zuhause gegen Union Berlin.