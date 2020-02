RB Leipzig gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream sehen

Der Kampf um die Tabellenführung bleibt weiter spannend. Nach der Nullnummer im Spitzenspiel gegen den FC Bayern ist RB Leipzig dem deutschen Rekordmeister nach wie vor eng auf den Fersen. Am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) kann das Team von Julian Nagelsmann gegen Werder Bremen nachlegen und gleichzeitig den Konkurrenten aus dem Norden tiefer in die Krise schießen. Für Werder-Trainer Florian Kohfeldt würde bei der nächsten Pleite die Luft immer dünner.

" Wir brauchen uns nur an das Hinspiel erinnern, das war kein Selbstläufer ", warnte RB-Coach Julian Nagelsmann trotz der brenzligen Lage bei Gegner Bremen vor dem Kellerkind. Zwar hatte der Tabellenzweite der Bundesliga das Hinspiel im vergangenen September mit 3:0 für sich entschieden , musste dabei jedoch einen enormen Kraftakt bewältigen. Zudem lässt die aktuelle Form nach dem Pokal-Aus gegen Eintracht Frankfurt (1:3) und drei sieglosen Bundesliga-Partien in Serie derzeit viele Wünsche offen. Dennoch gute Vorzeichen für Leipzig: Die drittbeste Offensive der Liga (53 Tore) trifft mit der Bremer Hintermannschaft auf die ligaweit anfälligste Defensive (48 Gegentore).

Der Gast aus Bremen ist nach der Überraschung im DFB-Pokal (3:1 gegen den BVB) schnell und unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Denn in der Liga setzte es gegen Union Berlin (0:2) bereits die dritte Niederlage im vierten Rückrunden-Spiel. Der Absturz auf Platz 17 veranlasste die Bremer zu einer Fahrt in ein Kurz-Trainingslager, mit welcher der in der Kritik stehende Trainer Florian Kohfeldt seine Schützlinge für die anstehende Aufgabe wappnen möchte. "Wir wollen alles dafür tun, um die Mannschaft optimal vorzubereiten und eine sehr enge Hinführung zum Spiel zu gewährleisten", so der Bremer Übungsleiter. Dass dies eine passende Maßnahme darstellt, können die Bremer unter Beweis stellen, indem sie am Samstag zum ersten Mal überhaupt in Leipzig gewinnen.