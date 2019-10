RB Leipzig will Distanz zu Tabellennachbar SC Freiburg erhöhen

Personalsituation

Gegner

Der SC Freiburg ist die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison und steht mit 14 Punkten auf Platz sechs der Tabelle. In den vergangenen Jahren haben sich die Breisgauer mit Ruhe und Kontinuität in der Liga immer weiter nach oben gearbeitet. Der Star im Team ist ganz klar Trainer Christian Streich, der es jede Saison geschafft hat, aus einer jungen talentierten Truppe eine Mannschaft zu formen. In diesem Sommer gelang es zudem, ohne viele Abgänge auszukommen. Das Team ist eingespielt und hat mit Luca Waldschmidt einen echten Knipser in seinen Reihen.