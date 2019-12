RB Leipzig will gegen den FC Augsburg die Herbstmeisterschaft

Personalsituation

Gegner

Bilanz

Der FC Augsburg ist einer der wenigen Bundesliga-Clubs, gegen die RB Leipzig "nur" eine ausgeglichene Bilanz aufweist. In bisher neun Aufeinandertreffen gab es drei Niederlagen, drei Unentschieden und drei Siege. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Roten Bullen keines der letzten vier Aufeinandertreffen verloren haben. Die letzte Niederlage in der Red-Bull-Arena gab es im August 2013, in der ersten Runde des DFB-Pokals. Augsburg war damals Bundesligist, RB spielte noch in Liga 3.