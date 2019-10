RB Leipzig will gegen effiziente Freiburger mit Emotionalität und Haltung bestehen

Leipzig. Nach dem ersehnten 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg will RB Leipzig auch in der Bundesliga wieder dreifach punkten. Gegner ist am Samstag der SC Freiburg, wo sich die Roten Bullen in der Vergangenheit häufig schwergetan haben. Der Sportclub steht trotz einer 0:2 Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin etwas überraschend nur einen Platz hinter Leipzig auf dem sechsten Rang. Bullen-Coach Nagelsmann lieferte für den starken Saisonstart am Freitag während der Pressekonferenz im Trainingszentrum am Cottaweg eine Erklärung: "Die Art und Weise ist nicht großartig anders als das, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Was aber statistisch gesehen total auffällt, ist, dass sie nahezu jede Großchance nutzen und der Gegner nahezu jede Großchance gegen sie versemmelt."