RB Leipzig will gegen Paderborn Charakter zeigen

Personalsituation

Gegner

Aufsteiger SC Paderborn steht mit nur fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Die nackten Zahlen spiegeln jedoch nur bedingt die Leistungsfähigkeit der Mannschaft wieder. Denn die Ostwestfalen zeigten in dieser Saison meist ansehnlichen und mutigen Offensivfußball, der jedoch nur selten angemessen entlohnt wurde– siehe das 3:3-Unentschieden gegen Meisterschaftskandidat Borussia Dortmund nach einer 3:0-Führung. Dass der SCP durchaus in der Lage ist, große Gegner zu ärgern, hat das Team von Steffen Baumgart jedoch mehrfach unter Beweis gestellt.

Statistik

RB Leipzig trifft am Samstag zum vierten Mal auf den SC Paderborn. Bisher haben sich die Roten Bullen gegen das Schlusslicht noch keine Blöße gegeben. Bereits 2014 stand man sich in der ersten Runde des Pokals gegenüber. RB gewann als Zweitligist gegen den damaligen Erstliga-Aufsteiger mit 2:1 nach Verlängerung. Ein Jahr später begegnete man sich dann wieder in Liga zwei. Das Hinspiel gewann Leipzig zuhause mit 2:0. Auswärts gelang ein 1:0-Sieg.