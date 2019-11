RB Leipzig will gegen runderneuertes Köln weiter auf der Erfolgswelle reiten

Personalsituation

Julian Nagelsmann kann am Samstag (18.30 Uhr) gegen Köln wieder auf Marcel Halstenberg setzen. Auch Neuzugang Patrik Schick könnte nach seiner langwierigen Verletzung eine Option für den Kader sein. Noch nicht dabei sind wohl hingegen Ibrahima Konaté (verletzter Hüftbeuger) und Nordi Mukiele (Muskelfaserriss). Tyler Adams steht kurz vor seiner Rückkehr. Auch Hannes Wolf plant, nach seinem Knöchelbruch noch in diesem Jahr zu spielen.

Gegner

Statistik

In Pflichtspielen standen sich Leipzig und Köln bisher vier Mal gegenüber. Die Bilanz spricht dabei leicht für die Roten Bullen, die sich in zwei Duellen durchsetzen konnten. Dazu gab es ein Unentschieden sowie eine Niederlage. Beim letzten Gastspiel der Kölner in der Red-Bull-Arena im Februar 2018 hatte Jean-Kevin Augustin früh zur Führung getroffen. Doch die Rheinländer sicherten sich durch einen Doppelpack in den letzten zwanzig Minuten noch den Auswärtsdreier.