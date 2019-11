RB Leipzig will gegen St. Petersburg nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen

Personalsituation

Gegner

Zenit St. Petersburg ist amtierender Russischer Meister und steht nach 15 Spieltagen erneut an der Spitze der Premjer-Liga – trotz eines Unentschiedens am Wochenende gegen ZSKA Moskau. In der Champions-League-Gruppe G lauert das Team von Sergej Semak mit zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei und will RB den Spitzenrang streitig machen. Nach dem über weite Strecken ungefährlichen Auftritt in Leipzig vor zwei Wochen soll in der heimischen Arena die Chance auf das Achtelfinale gewahrt werden.