RB Leipzig will Liga-Abschluss 2020 mit Heimsieg gegen 1. FC Köln „vergolden“

Leipzig. Es ist das letzte Bundesliga-Spiel des Jahres: In der heimischen Red Bull Arena empfängt RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den 1. FC Köln. Die Bilanz gegen diesen Gegner sieht für Team wie für Trainer sehr positiv aus. Denn Julian Nagelsmann trifft zum siebten Mal insgesamt auf die Kölner und hat noch nie gegen die Rheinländer verloren, holte mit der TSG Hoffenheim drei Siege und zwei Remis und mit RB Leipzig zwei weitere Siege. Generell sieht es bei RBL gut gegen den Effzeh aus. Denn aus insgesamt sechs Duellen, gingen vier an die Roten Bullen. Einmal durften die Kölner drei Punkte aus Leipzig mitnehmen und einmal teilten sie sich die Ausbeute in Köln. Anzeige

Die Liga beendet RB Leipzig auf einen der ersten drei Tabellenplätzen, so viel ist sicher. Sollten Bayer Leverkusen und Bayern München am 13. Spieltag sogar unentschieden gegeneinander spielen, ist sogar die Tabellenspitze für die Roten Bullen drin. „Ich freue mich, dass wir zum Jahresende so gut in der Liga stehen. Ich freue mich aber auch wenn wir morgen wieder drei Punkte holen. Gewinnen macht sehr viel Spaß“, sagte Nagelsmann im Vorfeld der Begegnung.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Markus Gisdol Trainer der Geißböcke. Ein alter Bekannter von Nagelsmann, den er noch aus seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim kennt. „Ich finde, dass er die Truppe sehr stabilisiert hat, seit er sie übernommen hat“, lobt der Bullen-Coach seinen nächsten Gegenüber. Trotzdem ging es in der aktuellen Saison nicht gut los beim 1. FC: In den ersten drei Partien mussten sie Niederlagen einstecken. Aus zwölf Spielen haben sie bislang nur zwei gewinnen können und spielten viermal Unentschieden. Mit zehn Punkten belegen sie aktuell den 15. Platz in der Bundesliga-Tabelle.

Auch die letzte Partie in der Liga verloren sie, erlitten gegen Bayer Leverkusen daheim eine derbe 0:4-Klatsche. Auswärts zeigten sie sich allerdings als äußerst stark. Denn die zwei Siege auf ihrem Konto haben sie im „Wohnzimmer“ des jeweiligen Gegners geholt: Beim 1. FSV Mainz 05 sicherten sie sich die drei Punkte nach einem 1:0 und schlugen die Borussia aus Dortmund im Signal Iduna Park mit 2:1. Die sieben Punkte aus den vergangenen vier Spielen beeindrucken auch Julian Nagelsmann, der die Auswärtsstärke der Kölner durchaus ernst nimmt. Drei Auswärtssiege in Folge sind den Kölnern allerdings seit 1996 unter Trainer Peter Neururer nicht mehr gelungen.

Auch die neugefundene Variabilität des 1. FC Köln wird er sicher nicht unterschätzen. „Sie sind nicht in einer Grundordnung festzumachen. Sie passen ihre Formation an den Gegner an“; analysiert der Nagelsmann. Der Kader des "Effzeh" ist so ausgelegt, dass sie deutlich tiefer verteidigen können und mehr auf Konter spielen. Zudem haben sie einen guten Übergang ins Pressing. „Es gibt sicherlich gewisse Räume, die wir finden müssen und werden, die uns Chancen geben können.“