RB Leipzig will Nationalspieler abstellen: „Keine politische Grundlage“

Leipzig. RB Leipzig will seine Nationalspieler für die kommenden Länderspiele ohne Einschränkungen abstellen. „So lange sich politisch nichts anderes in den nächsten Stunden entscheidet, haben wir auch keine Grundlage, auf der wir uns noch anders entscheiden können“, sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) und erinnerte damit an die Abstellungspflicht. Anzeige

Kein Nachteil für RB Leipzig

Die "umgehen" allerdings einige Bundesligisten, zum Beispiel Werder Bremen und Arminia Bielefeld. Beide Vereine haben angekündigt, Nationalspieler aus ihren Kadern nicht für Länderspiele in Risikogebiete abzustellen. Werder bezieht sich dabei auf eine Verordnung des Bremer Gesundheitsamtes, die vorsieht, dass Personen, die aus internationalen Risikogebieten zurückkehren, für fünf Tage in Quarantäne müssen. Bielefeld begründet sein Vorgehen ähnlich und wird Sergio Cordova, Joan Simun Edmundsson, Cebio Soukou, Ritsu Doan sowie Anderson Lucoqui nicht für die jeweiligen Nationalteams freistellen, erklärte Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi. „Die FIFA-Regularien wurden geändert. Es besteht keine Abstellpflicht für Reisen in Risikogebiete“, sagte der 41-Jährige.

Dass Bremen und Bielefeld ihre Akteure nicht abstellen wollen und so mit komplettem Kader weitertrainieren können, sieht der Bullen-Coach nicht zwingend als Nachteil für seine Mannschaft. „Ich will das nicht unbedingt bewerten. Sie können ja auch sonst im ganzen Jahr trainieren“, sagte Nagelsmann und spielte damit auf die Tatsache an, dass beide Team nicht im europäischen Wettbewerb vertreten sind. „Man muss ehrlich sein. Wir haben auch einen etwas besseren Kader als beispielsweise Bielefeld. Deshalb will ich nicht rumheulen.“

Auch Freiburg prüft Nicht-Abstellung

Der 33-Jährige zeigt Verständnis für die Nationalmannschaften. „Es gibt ja auch bei ihnen gewisse Maßnahmen. Wenn Spieler in der Nationalelf dabei sind, werden sie vor der Rückreise getestet.“ Er hoffe, dass es bei den reisenden Roten Bullen nicht Infektionen kommt. Denn negative Erfahrungen haben die Sachsen bereits gemacht. So wurde Amadou Haidara nach der vergangenen Länderspielpause positiv auf Covid-19 getestet und 14 Tage in Quarantäne geschickt. 14 Tage, in denen der Malier weder trainieren noch in Partien eingesetzt werden konnte. Anzeige