RB Leipzig will neuen Versuch bei Timo Werner starten

Leipzig. RB Leipzig will bei der Hängepartie um die Zukunft von Nationalstürmer Timo Werner noch mal in die Offensive gehen.«Die Tür ist ja nicht zu. Wir sind bekannt dafür, dass wir gerne kämpfen. Daher werden wir natürlich jetzt noch mal einen Anlauf starten», sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff in Berlin bei einer Veranstaltung der «Bild»-Zeitung.