RB Leipzig will Rangnick nach Rückkehr der Fans ehren

Leipzig. Nach der Rückkehr der Fans in die Stadien will RB Leipzig seinen früheren Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick für dessen Verdienste um den Fußball-Bundesligisten ehren. "Eine Ehrung für Ralf ist überfällig. Aber vor leeren Rängen würde es ihm nicht gerecht werden. Das wäre peinlich und emotionslos. Wir machen das, wenn die Stadien wieder voll sind", sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Mittwochabend. Rangnick solle den Abschied bekommen, den er verdient habe. So sei es mit ihm besprochen.

Anzeige