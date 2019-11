RB Leipzig will Schwung mitnehmen – Kölns neuer Trainer für Nagelsmann kein Unbekannter

RB Leipzig erwartet am Samstag (18.30 Uhr) in der Red-Bull-Arena einen ebenso krisengeschüttelten wie runderneuerten 1. FC Köln. Nach zwei Siegen aus elf Liga-Spielen leiten mit Horst Heldt und Markus Gisdol zwei neue Hoffnungsträger die Geschicke bei den Domstädtern. Letzteren kennt Julian Nagelsmann aus seiner Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim. In der Saison 2012/13 arbeitete der heute 32-jährige RB-Coach unter dem neuen FC-Trainer als Assistent.

Ob diese Konstellation beim kommenden Aufeinandertreffen Vorteil oder Nachteil sei, wollte Nagelsmann am Donnerstag während einer Pressekonferenz im Trainingszentrum nicht beantworten, verriet jedoch: "Ich kenne seine grundsätzliche Fußball-Philosophie und weiß, was uns am Samstag ungefähr erwartet. Im Detail kann ich, was Grundordnung, Personal und seine dezidierte Idee angeht, aber natürlich nichts sagen."

DURCHKLICKEN: Das RB-Training am 19. November Ohne die noch auf Länderspielreise befindlichen Nationalspieler hat bei RB Leipzig die Vorbereitung auf die Partie gegen den 1. FC Köln am 23. November begonnen. © Dirk Knofe

Anzeige

Parallelen zu RB

Grundsätzlich erwarte er von Gisdols Spiel einige Parallelen zur so genannten RB-DNA: "Es geht um Gegenpressing, Umschaltmomente und darum, schnell hinter die gegnerische Kette zu kommen. So war es jedenfalls mal und ich gehe davon aus, dass es in Köln ähnlich ist." Helfen könnte dem neuen Köln-Trainer, dass die Spieler ähnliche Schwerpunkte auch unter Beierlorzer vermittelt bekommen hätten: "Die Mannschaft ist schon ein bisschen daran gewöhnt."

Für sein eigenes Team gelte es wie schon vor der Länderspielpause, den Erfolgsmoment zu konservieren: "Es ist immer spannend, aus der Länderspiele herauszukommen: Wie sind die Jungs drauf? Wie nehmen sie den Schwung mit? Überwiegend waren die Ergebnisse unserer Nationalspieler ja positiv."

Motivation soll kein Problem sein

Dass dem jungen Team an einem grauen Novemberabend gegen einen Abstiegskandidaten die nötige Ernsthaftigkeit abgehen könnte, glaubt Nagelsmann nicht: "Es geht um unsere Ziele, und wie wir sie erreichen. Dafür müssen wir die Spiele gewinnen und es ist völlig egal gegen wen. Es gibt überall die gleichen Punkte. Das sollte Motivation genug sein."

Fehlen wird bei der Mission "Fünfter Sieg in Serie" wie erwartet Willi Orban, der sich vor kurzem ein freies Gelenkkörperchen aus dem Knie entfernen lassen musste. Auch für Nordi Mukiele (Muskelfaserriss) und die sich nach längeren Verletzungspausen im Aufbautraining befindenden Ibrahima Konaté (Hüftbeuger), Hannes Wolf (Knöchelbruch) und Tyler Adams (Fußverletzung) reicht es am Samstag noch nicht. Wieder mit dabei sein wird hingegen Marcel Halstenberg. Auch Neuzugang Patrik Schick könnte nach überstandenen Sprunggelenksbeschwerden endlich eine Option für den Kader sein.