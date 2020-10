"Leipzig wirkte sehr gewöhnlich": So kommentiert die Presse das 0:5 von RB in Manchester

Manchester. Die höchste Niederlage in der noch kurzen Champions-League-Geschichte wird für RB Leipzig schwer verdaulich sein. Zeit zum Jammern bleibt aber nicht. Nach der Rückreise am Donnerstag aus Manchester bleibt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel in Gladbach nur ein Trainingstag. Am nächsten Mittwoch kommt es dann in der Red Bull-Arena zur Neuauflage des Halbfinals vom August, als sich Paris Saint-Germain beim Final-Turnier in Lissabon mit 3:0 durchsetzte.