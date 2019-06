Im Stile der Großen: RB Leipzigs wirtschaftliche Entwicklung

In den Anfangsjahren waren die Finanzen hinter dem rasanten Erfolg von RB Leipzig ein gut gehütetes Geheimnis. Ganz nach dem Motto „Über Geld spricht man nicht“ blieben vor allem der genaue Grad der Verstrickung mit dem österreichischen Getränkehersteller Red Bull, der mit 99 Prozent an der RasenBallsport Leipzig GmbH beteiligt ist, für die breite Öffentlichkeit weitestgehend im Verborgenen.

Jedoch seit 2014, dem Jahr, in dem die Lizenzspielerabteilung und die Nachwuchsteams bis zur U 15 in die RasenBallsport Leipzig GmbH ausgegliedert wurden, ist RB verpflichtet, jährlich Informationen im Bundesanzeiger preiszugeben. Mit großer Spannung wurden deshalb Anfang 2017 die Zahlen für den Jahresabschluss 2015 erwartet. Zunächst wurde deutlich, dass der Club schon damals als Zweitligist umsatztechnisch in der Bundesliga angekommen war: Die Roten Bullen erwirtschafteten insgesamt 81,71 Millionen Euro und damit zweieinhalbmal so viel wie die Teams der Liga im Durchschnitt.

In der Kreide

Interessant war jedoch vor allem, dass RB Auskunft über die Verbindlichkeiten gegenüber den beteiligten Gesellschaften machte. Demnach stand man im Jahr 2015 mit 52,38 Millionen Euro beim alleinigen Investor Red Bull in der Kreide. Zum Vergleich: Ende 2014 waren es noch 20,11 Millionen. Diese „Anschubfinanzierung“, wie sie die RB-Spitze gern bezeichnet, wird in der Bilanz als Darlehen deklariert, muss an Red Bull also früher oder später zurückgezahlt werden. Hinzu kommt wohl jährlich ein hoher zweistelliger Sponsoring-Betrag, der in der Bilanz jedoch nicht detailliert aufgeführt wird.

Mit dem sportlichen Aufstieg nahmen bei RB auch die Finanzen eine rasante Entwicklung. So stieg der Jahres­umsatz 2016 zunächst auf 120 Millionen Euro und explodierte laut der aktuellsten Bundesanzeiger-Veröffentlichung im Jahr 2017 auf satte 217,3 Millionen Euro. Nur Schalke 04, Borussia Dortmund und der FC Bayern München erwirtschafteten mehr.

Das Wachstum lässt sich vor allem auf die gute Stadionauslastung und die in der ersten Bundesligasaison und wegen der Champions-League-Quali­fikation gestiegenen TV- sowie Sponsoring-Gelder zurückführen. Doch die Entwicklung hat eine Kehrseite: Allein 87,5 Millionen Euro sind 2017 in Gehälter von Spielern und Angestellten geflossen. Zum Vergleich: 2015 lag der Wert noch bei 32,72 Millionen Euro. 119 Millionen Euro wurden für Transfers von Spielern wie Dayot Upamecano, Kevin Kampl und Konrad Laimer fällig.

Vermögenswert „Kader“

Auch die Verbindlichkeiten schossen in die Höhe und lagen nach den aktuellsten Zahlen Ende 2017 bei insgesamt 164 Millionen Euro. Zum Vergleich: Schalke 04 hatte laut dem „Club Licensing Benchmarking Report“ im Jahr 2017 158 Millionen Euro Schulden. Bei RB gehen 134 Millionen Euro auf Investor Red Bull zurück. Dennoch wird RB Leipzig immer wieder seriöses Wirtschaften attestiert, unter anderem, weil die Vermögenswerte – in erster Linie der Kader – die Verbindlichkeiten deutlich übersteigen. Außerdem soll ein Teil der 60 Millionen Euro, die der FC Liverpool für Naby Keita überwies, bereits in die Schuldentilgung geflossen sein. Bleibt abzuwarten, ob die Verbindlichkeiten zum Jahresabschluss 2018 tatsächlich gesunken sind.

Die Bilanzen der vergangenen Jahre zeigen, wie eng verwoben RB und Geldgeber Red Bull sind. Zum Problem dürfte dies jedoch erst werden, sollte der Getränke-Konzern sein Engagement plötzlich einstellen und gleichzeitig auf fristgerechte Rückzahlung der Verbindlichkeiten pochen. In Anbetracht des anhaltenden sportlichen Erfolgs der Roten Bullen erscheint dies aktuell jedoch mehr als unwahrscheinlich.

Hinzukommt: RB Leipzig lag bei den von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgeschütteten TV-Geldern im dritten Bundesligajahr 2018/19 mit 40,352 Millionen Euro ­bereits auf Rang 13, könnte zur neuen Saison aber dank der guten Ligaplatzierungen und den Teilnahmen an europäischen Wettbewerben mit dann rund 59 Millionen Euro einen Sprung auf Rang sechs machen.

