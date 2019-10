Vor Wolfsburg gilt bei RB Leipzigs Nagelsmann: Nicht ohne meinen Konny

Leipzig. Neues Spiel, neuer Wettbewerb - neues Glück? Nach dem unerquicklichen Liga-Ausflug in den Breisgau wollen die beim SC Freiburg handzahmen und zersausten Roten Bullen am Mittwoch im DFB-Pokal mit frisch frisiertem Fell und polierten Hörnern zur Reha-Maßnahme schreiten. Über 3000 RB-Fans sind von 18.30 Uhr an mit von der Partie, die Volkswagen-Arena ist kurz davor, mit 30000 Zuschauern ausverkauft zu sein.

Der für die Leipziger Fell- und Hornpflege zuständige Julian Nagelsmann will im K.o-Spiel vor allem eines von den Seinen sehen: Hingabe.

Kein Supertalent

Hingabe ist insbesondere in den vom RB-Coach als „talentfrei“ benamsten Teilbereichen der Jobbeschreibung gefragt. Bedeutet: Man braucht kein Talent, um Bein/Kopf in einen riskanten Zweikampf zu rammen. Man braucht kein Talent, um bei einer Standard-Situation beim eingeteilten Gegner zu stehen und den mit allen Mitteln an wie auch immer gearteten Treiben zu hindern. Man braucht kein Talent, um diese gute alte Weisheit mit Leben zu füllen: „Entweder kommt der Ball an mir vorbei oder der Gegenspieler - nie beide.“ Man braucht kein Talent, um einem verlorenen Ball hinterher zu rennen.

Eine diesbezüglich gute Nachricht ist die Gesundung von Konrad Laimer. Nein, kein Super-Talent. Nein, keiner, der mit drei Jahren den Ball mit der Brust stoppen konnte. Der 22-jährige Duracellist ist ein harter Arbeiter, dessen Wichtigkeit immer erst dann auffällt, wenn er fehlt.

Abräumer mit Demme und Haidara

Gegen Laimer zu kicken ist wie gegen einen Ameisenbär im Ameisen-Sammeln antreten. Nagelsmann: „Ich bin froh ihn auf dem Platz zu haben.“

Laimer - Marathonmann zum Schnäppchenpreis. Im Sommer 2017 ist die halbe Bundesliga heiß auf Konny, das Eigengewächs von Red Bull Salzburg. RB macht das Rennen, zahlt die fixierte Fünf-Millionen-Euro-Ablöse. Im Fall eines Weiterverkaufs partizipiert Salzburg. Der beste Kicker der österreichischen Bundesliga-Saison 2016/2017 ist ein Vorzeige-Produkt des Salzburger Fußball-Labors, seit seinem zehnten Lebensjahr dort aktiv, ein Roter Bulle reinsten Wassers, ein Balljäger- und Sammler. Beraten wird der Salzburger Laimer von Andreas Sadlo. Sadlo war 2009 erster RB-Leipzig-Präsident.

Laimer räumt am Mittwoch zusammen mit Diego Demme oder Amadou Haidara ab. Falls sich Nagelsmann für eine Dreier- bzw. Fünferabwehrkette entscheidet, saugt und klopft Laimer zentral alleine. Gesetzt bleibt Laimers Freund & Kupferstecher Marcel Sabitzer. Die beiden Härtner bringen sich gegenseitig in Rage und auf Hochtouren. Yussuf Poulsen wird auch eingedenk der Wolfsburger Stärken in der Luft beginnen. Yvon Mvogo, der Marc-André ter Stegen der Rasenballer, könnte am Sonnabend, 15.30 Uhr, gegen Mainz im Tor stehen.

Geschichte wiederholt sich

Beim VfL Wolfsburg fehlt Kapitän Josuha Guilavogui, der beim Pokalspiel gegen den Halleschen FC vom Platz geflogen war. Guilavogui war beim 1:1 der nach wie vor ungeschlagenen Wölfe in Leipzig bester Mann der kernigen Gäste.

29.07.2011: Regionalligist RB Leipzig gibt sein Debüt im DFB-Pokal. Und was für eins! Zu Gast ist Bundesligist VfL Wolfsburg. Der haushohe Favorit fährt geschlagen nach Hause. 3:2 gewinnen die Leipziger. Held des Abends ist Daniel Frahn, der alle drei Tore erzielt.

Blick über den Tellerrand und Blick zurück: Julian Nagelsmann bläst erstmals Gegenwind ins Gesicht. Seine Idee von der Symbiose zwischen Ralf Rangnicks gut geölter Pressingmaschine und seinem Fußball der Zwischentöne und Ballzirkulation wird nicht überall goutiert. Nun, die Älteren werden sich vielleicht erinnern: Nach jedem verlorenen Spiel unter Alexander Zorniger, Ralph Hasenhüttl und Rangnick hieß es: RB-DNA entschlüsselt, Ende der Leipziger Herrlichkeit! Jetzt versucht Nagelsmann, die DNA um einige Stellen anzureichern, verliert und es heißt: Keine RB-DNA, Ende des Abendlandes!

Irgendwas ist immer. Déjà-vu: Das 1:2 in Freiburg erinnert ein Stück weit ans 2:3 der Roten Bullen gegen Salzburg vor knapp einem Jahr. Rangnick war auf 180 („das war kein Wettspiel im eigentlichen Sinn“) und suspendierte die verbotenerweise am Handy daddelnden Jean-Kevin Augustin und Nordi Mukiele für ein Spiel. Rangnick damals: „Man lernt auch mit 60 Jahren als Trainer nicht aus. Wir werden diese Spieler in die Spur bringen, sie behandeln, wie sie behandelt werden müssen.“ Geschichte und Geschichten wiederholen sich.

