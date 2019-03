"Betriebskindergarten" und "Nachwuchsleistungszentrum": RB Leipzigs Fans gratulieren Bald-Vater Poulsen

Die Gratulationsflut ließ nicht lange auf sich warten. Auf Instagram sammelten sich innerhalb kürzester Zeit mehr als 13.000 Likes und hunderte Glückwunsch-Kommentare in Deutsch, Dänisch und sogar Suaheli, unter anderem von Ex-RB-Kicker Rodnei, der Metal-Band Canterra und verschiedenen Fanclubs.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter gab es neben guten Wünschen auch einige sehr humorvolle Bemerkungen von RB-Anhängern. Schließlich haben Kicker des Bundesligisten in jüngerer Vergangenheit auffallend häufig ähnlich frohe Neuigkeiten verkündet. So freuen sich neben Poulsen und Maria in diesem Jahr auch Marcel Halstenberg, Marcel Sabitzer und Kevin Kampl (Kind Nummer zwei) mit ihren Frauen auf ein Baby. Emil Forsberg, Marcelo Saracchi und Kampl sind bereits junge Väter.