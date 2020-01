RB Leipzigs Yussuf Poulsen: „Timo Werner ist sehr nahe dran“

Zum Druck als Tabellenführer

„Die letzten Jahre war der Druck immer hoch. Jede Saison galten wir als Außenseiter. RB Leipzig ist zum ersten Mal gut genug, um da mitzuspielen und eine reelle Chance zu haben. Es ist egal, ob die Medien schreiben, dass wir das schaffen können oder auch nicht. Die Hauptsache ist, dass wir davor keine Angst haben.“

Über die Bayern und ihre starke Vorstellung gegen Hertha

„Es ist nur ein Spiel gespielt (nach der Winterpause – d. Red.). Auf jeden Fall waren die sehr sehr gut. Sie zeigen wieder, dass sie voll da sind. Wir haben die Bayern in drei Wochen schon in der Allianz Arena als Gegner. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel.“

Zum Titelrennen

„Es ist acht Jahre her, dass eine andere Mannschaft als Bayern den Titel geholt hat. Wenn Bayern dieses Jahr wieder gewinnt, würde ich nicht sagen, dass wir den Titel verloren haben. Trotzdem: Wir glauben daran, dass wir das machen können. Wir wissen, dass die Saison lang ist. Wenn es Bayern, wie am Wochenende gegen Berlin die nächsten 16 Spiele macht, dann wird’s für uns schwierig. Wenn wir die Konstanz, die wir in der Hinrunde gezeigt haben, bis zum Ende durchziehen können, dann haben wir eine reelle Chance. Aber wir haben noch 16 Spiele. Vier Punkte sind kein großer Vorsprung.“

Über den aktuellen Kader

„Wir haben 25 Spieler im Kader und alle haben die Qualität von Anfang an zu spielen. Von der Breite und der Qualität ist es das Beste, was wir je hatten – seit der Zeit, die ich da bin.“

Zum ersten Eindruck von Julian Nagelsmann

„Er ist sofort an die Sache ran gegangen. Wir haben am ersten oder zweiten Tag schon eine Riesenbesprechung gehabt, wie er seine Dinge umsetzen möchte und was wir alles lernen müssen in der kurzen Zeit. Das war am Anfang eine Herausforderung. (…) Da hatten wir in den ersten Testspielen ein bisschen Angst, dass es nicht so gut klappt.

Zur Spielweise Nagelsmanns

„Wir haben jetzt viel mehr Ballbesitzphasen. Er liegt viel Wert auf das Aufbauspiel, wie wir das Spiel von hinten aufbauen können, wie wir den Gegner auch mit Ballbesitznach vorne locken können. Letztes Jahr waren wir mehr oder weniger eine Kontermannschaft. Jetzt haben wir sechs oder sieben Prozent mehr Ballbesitz. (…) Das, was wir jetzt machen, macht uns viel stabiler. Wir haben im letzten halben Jahr gezeigt, dass wir in Spielen, bei denen wir uns letztes Jahr ein bisschen schwer getan haben, überzeugend gewinnen können. Wir sind unberechenbarer geworden.“

Zum Umgang Nagelsmanns mit dem Team

„Ich glaube, die meisten Spieler duzen ihn, bei Rangnick war das ein bisschen anders. (…) Julian ist sehr sehr nah an der Mannschaft. Er hat immer ein Gefühl dafür, was wir brauchen oder was wir eben nicht brauchen. Es ist einfach mit ihm zu reden. Er redet gerne mit den Spielern. Er passt sehr gut zu uns.“

Zu Timo Werners Form

Er hat schon mal 20 Tore gemacht – in unserer ersten Saison in der Bundesliga. Er ist einfach besser geworden. Klar gehört auch Selbstvertrauen dazu und er ist einfach in einer guten Form. Und wenn du den Lauf über längere Strecken halten kannst, dann sieht es so aus, wie es jetzt ist.“

Warum Werner bei Jogi Löw nicht so gut trifft

„Es ist nicht einfach in der Nationalmannschaft zu spielen. Man spielt vielleicht nicht unbedingt auf der Position, die man gewohnt ist. Man spielt mit anderen Spielern zusammen, die einen vielleicht nicht so gut kennen wie deine Mitspieler in deinem Verein. Dann kriegst du nicht unbedingt die Bälle, die du brauchst, um der beste Spieler zu sein, der du sein könntest.“

Wer für ihn akuell der beste Bundesliga-Stürmer ist

„Von dem, was er in den letzten Jahren gezeigt hat: Lewandowski. Aber Timo ist sehr nahe dran.“

Zum einem möglichen Wechsel Werners (nach Liverpool)

„Das muss er für sich entscheiden, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, er ist in der Lage das zu machen. Aber man muss auch immer wissen, was man hat. Wenn wir uns als Verein so weiterentwickeln, dann kann man hier auch Erfolge haben, die jetzt Liverpool zeigt. Jedes Jahr Champions League spielen, jedes Jahr weiter kommen, jedes Jahr um die deutsche Meisterschaft mitspielen.“

Zum Weggang Diego Demmes

„Das war ein Traum für ihn. Jeder Profispieler war auch mal Kind und hatte einen Lieblingsverein und Lieblingsspieler. (…) Sein Vater ist aus Italien, sein Lieblingspieler war Gattuso, der ist jetzt Trainer von Neapel. Da kommen viele viele Dinge zusammen, die es ihm unmöglich gemacht haben nein zu sagen.“

Zu seiner ungewohnten Bankrolle

„Ich bin gewohnt, dass ich jedes Mal spiele. Manchmal muss man akzeptieren, dass es nicht so ist. Wir sind jetzt auf einem Niveau, wo nur die allerbesten Spieler der Welt jede Woche spielen. (…) Wenn dann Spieler kommen, die genau so eine hohe Qualität haben, muss man sich jede Woche zeigen. Das ist auch gut so. Dann ist der Konkurrenzkampf hoch. Das bedeutet auch, dass man sich immer wieder verbessern muss, um dran zu bleiben. Ich glaube an meine eigenen Fähigkeiten.“

Über seine Formschwankungen

„Das probiere ich natürlich auch selbst zu analysieren, warum das nicht so gelaufen ist wie in der letzten Saison. Manchmal ist es so, dass man sich das wieder erarbeiten muss und nicht unbedingt die gleichen Dinge machen kann wie davor.“

Über Wechselabsichte

„Ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden in Leipzig. Egal ob das auf oder neben dem Platz. Ich weiß, was ich an Leipzig habe. Es kann sein, dass ich später mal frische Luft brauche. Aber im Moment ist das nicht der Fall.“

Zum frühen Tod seines Vaters

„Das prägt einen natürlich, wenn ein Elternteil so früh stirbt. Erst später habe ich wahr genommen, was es eigentlich bedeutet. 1999 habe ich das nicht direkt so realisiert, weil ich immer noch jung war. (…) Das (Tattoo für seinen Vater – d. Red.) bedeutet mir sehr viel. Mein Vater hat immer mit einem weißen Schweißband gespielt. Deswegen spiele ich auch mit einem weißen Tape um den linken Arm. Und jetzt habe ich darunter ein Tattoo für ihn machen lassen. Ich habe meinen Sohn nach meinem Vater benannt.“

Über seine eigene Vaterolle

„Früher bin ich nach Hause und habe Mittagsschläfchen gemacht. Jetzt muss man voll fokussiert sein auf das Kind. Das ist eine sehr schöne Zeit im Moment. Er wächst und ist glücklich und es macht Spaß, mit ihm zu spielen.“