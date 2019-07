RB Leipzigs Poulsen "Wir waren uns beide einig, dass ich ein Leader bin"

Poulsen bleibt bescheiden

Noch heute versucht der Stürmer so oft wie möglich nach Tansania, ins Heimatland seines Vaters, zu reisen: "Mir bedeutet der Kontakt mit meinen Verwandten dort sehr, sehr viel. Während wir uns in Europa über Kleinigkeiten ärgern, zum Beispiel weil wir einen Zug verpassen oder kein Benzin mehr im Auto haben, vergessen wir, zu schätzen, was wir alles haben. Es prägt einen, wenn man miterlebt, wie lebensfroh die Leute in Tansania sind, obwohl sie vergleichsweise wenig haben."

Hello again, Mister Lookman! Bei RB Leipzig...

Schweres erstes Jahr in Leipzig

Im Interview verrät Poulsen zudem, dass er sich nicht sofort wohlgefühlt hat, als er vor sechs Jahren nach Leipzig kam: "Während meiner ersten Saison habe ich es noch nicht genossen, hier zu sein. Damals bin ich an jedem freien Tag nach Kopenhagen gereist." Das habe sich mittlerweile komplett geändert: "Für mich ist ein Ort dann ein Zuhause, wenn ich mich an diesem Ort an einem freien Tag nicht langweile. So ist das mittlerweile in Leipzig."