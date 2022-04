RB Leipzig zieht verdient ins Pokalfinale ein: Matchglück muss man sich verdienen

Die Fußballer von RB Leipzig haben einen Lauf, gewinnen ihre guten und weniger guten Spiele. Sie haben das Matchglück, das sich auch darin äußert, dass unentschiedene Spiele in die eine Richtung blinken und in die andere abbiegen. Nach Leipzig. Das war in Stuttgart und Leverkusen so und gegen Bergamo und Union Berlin nicht anders. Kann man sich Matchglück erarbeiten?