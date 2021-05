Ex-RB-Coach Zorniger über Nagelsmann: "In bestimmten Aspekten ein Jahrhundert-Talent"

Kopenhagen. Er hat die Roten Bullen in die zweite Liga geführt, coachte danach den VfB Stuttgart und Bröndby, lebt mit seiner Familie (eine Frau, zwei Kinder) nach wie vor im schönen Kopenhagen. Der gefragte TV-Experte Alexander Zorniger, 53, über das Drama unterm Lotter Kreuz, die RB-Knaller gegen den BVB und ein Jahrhundert-Talent. Anzeige

SPORTBUZZER: Wenn man sich die letzten fünf Spielzeiten zu Gemüte führt, treffen sich RB Leipzig und Borussia Dortmund auf Augenhöhe. Sehen Sie das ähnlich? Alexander Zorniger: Auf diese Jahre und die beiden Spiele bezogen, ist das so. Insgesamt kann aber von einer Wachablöse keine Rede sein. Schauen Sie sich mal die Umsätze, die Zahl der Fans und MitarbeiterInnen an, gucken Sie in beider Vitrinen.

RB hat sich fünfmal hintereinander für Europa qualifiziert. Das muss jedem Traditionsfan die Tränen in die Augen treiben

Weil in Leipzig Kohle und Knowhow zueinander finden? Dass es ohne Geld nicht geht, ist bekannt. Vielerorts geht es aber auch mit viel Geld nicht. Der RB-Erfolg hatte schon zu meiner Zeit mit einem hohen Grad an Professionalität, Detailversessenheit und Fleiß zu tun. Das führt im Idealfall zu guten Entscheidungen. Bei Transfers, bei der Verpflichtung des Staffs und so weiter. Die häufig genutzten zwei Entscheidungsebenen Zorniger/Rangnick hatten viele Vorteile.

Gute Entscheidungen und kurze Entscheidungswege gleich Erfolg? Fast. An wichtigen Kreuzungen braucht man auch Glück.

Das Sie und die Ihren 2013 in Lotte hatten. RB hat es in die Bundesliga, ins Pokal-Finale und ins Halbfinale der Champions League geschafft. Das ist sensationell. Aber der wichtigste Erfolg für alles, was danach kam und noch kommen wird, war die Relegation 2013. Diese perverse Situation, in der man in einem Spiel eine ganze Saison krönt oder in die Tonne kloppen muss, war unglaublich. Und, nein, es war kein Glück, sondern Können, Kraft und Überzeugung, dass wir in Lotte aufgestiegen sind.

Nach dem 2:0 der Sportfreunde ging es in die Verlängerung. Und Sie waren der Annahme, dass alles gut geht? Ja, war ich. ,Guckt rüber,´ habe ich zu meinen Jungs gesagt, ,die drücken sich reihenweise Krämpfe raus. Wir sind denen körperlich überlegen! ´Und so war es dann auch. Alles, was wir trainiert und mental vorbereitet hatten, war auf diese Spiele und den Umgang mit jeden möglichen und unmöglichen Widerständen ausgerichtet. Der Staff und alle Mitarbeiter hatten emotionales Champions-League-Niveau. Ich hatte für keinen Gegner mehr Mitgefühl als für Lotte und Maik Walpurgis.

Hätte ein erneuter Nichtaufstieg das Ende des Red-Bull-Engagements bedeuten können? Anzeige Das halte ich nicht für unmöglich.

Riesenjubel in Lotte: Ein Tor von Matthias Morys sichert RB Leipzig 2013 den Aufstieg in die 3. Liga. © Worbser

Würden Sie an Stelle von Julian Nagelsmann am Sonnabend in Dortmund alle Asse bringen oder mit Blick auf den Pokal den einen oder anderen schonen? Um den potenziell erfolgreichen Weg zu finden, hat Julian mit seinem Team die wichtigsten Informationen. Sonst keiner.

Wer holt den Pokal? Aus alter Verbundenheit wünsche ich es RB.

Was sind Sie für ein TV-Experte? Einer, der das Trainer-Dasein kennt, respektiert und keineswegs Allwissenheit für sich reklamiert. Ich versuche, dem Publikum die Gedankengänge der Trainer näher zu bringen und Taktik in verdaulicher Form schmackhaft zu machen. Ich scheue mich aber auch nicht, deutlich zu machen, dass Trainer gelegentlich mehr wissen als andere.

Dortmund ist individuell besser besetzt. Gut möglich, dass der BVB noch besser bestückt und erfahrener ist als RB. Aber in der gesamttaktischen Ausrichtung und Umsetzung sehe ich RB stärker.

Womit wir bei der berühmten Restverteidigung wären. Selbst Sie haben dazugelernt, ja. Es gibt im Fußball zwei Dinge, die sich fundamental voneinander unterscheiden. Was passiert, wenn ich den Ball habe? Und was passiert, wenn ich ihn nicht habe? Auf die erste Frage haben die Sanchos, Bellinghams und Reynas viele Antworten. Die kicken aus dem Bauch heraus, kreieren wunderbare Sachen. Diese Qualität reicht, um 90 Prozent aller Bundesligaspiele zu gewinnen

Bei der zweiten Frage wird es weniger? Ja. Erfolgreiche Mannschaften schaffen es, der gnadenlos offensiven Ausrichtung eine defensive Denkweise einzuverleiben und ihr Umschaltverhalten in beide Richtungen im Griff zu haben. Diesbezüglich ist Leipzig besser unterwegs.

Weil Julian Nagelsmann ein Guter ist? Er ist in bestimmten Aspekten ein Jahrhundert-Talent.

In welchen noch nicht? In Sachen Menschenführung kann er mit 33 noch gar nicht so weit sein, wie jemand mit mehr Lebenserfahrung. Die ist unersetzbar beim Umgang mit Individuen.

Beinhaltet Nagelsmanns Wechsel zu den gut abgehangenen Bayern-Stars auch die Gefahr des Scheiterns? Jede Veränderung birgt Risiken. Man darf beim hochanspruchsvollen Training von Nagelsmann und alle den taktischen Varianten, die sich während des Spiel auch schon mal mehrfach ändern, nicht vergessen, dass er in Leipzig gute Fußballer und gute Typen hat. Unterm Strich ist das eine eher weniger konfliktbereite Truppe. Ich bin gespannt, wie er das in München hinbekommt. Die Bayern-Kabine ist speziell.

Ist der selbstgewählte Abgang von Trainern eine Mode-Erscheinung? Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist. Rose geht von einer großen Borussia zu einer noch größeren. Hütter ist immer dann gegangen, wenn es am schönsten war und es weniger schön weiter gehen könnte. Nagelsmann hat sich seinen Traum erfüllt. Der Profifußball ist eine Wahnsinnsblase mit unmoralischen Teilaspekten. Ich bin froh, dass ich erst mit Anfang 40 da reingekommen bin.

Zu Ihrem gefestigten Charakter gehörte bei Ihrem Dienstantritt in Leipzig anno 2012 das Auftreten eines Mannes, der 100 Länderspiele gespielt und gecoacht hat. Selbstvertrauen habe ich mir früh angeeignet. In dem Job sicher kein Nachteil.

In Leipzig und Stuttgart war keine Windmühle vor einem Duell mit Ihnen sicher. Was würden Sie heute anders machen? Ich würde nicht mehr gegen jede Windmühle kämpfen. Verbiegen lasse ich mich trotzdem nicht. So wie ich jetzt bin, bin ich seit ich 13 bin. Ehrlich und authentisch. Heute wird in diesem Geschäft gelogen, dass sich die Balken biegen, wird alles der Kohle unterordnet und der Teamgedanke viel zu oft hintenangestellt. Wir dürfen den Kern dieses geilen Spiels nicht verraten.

Wann sitzen Sie wieder auf einer Trainerbank? Wenn es für beide Seiten passt. Meine Familie und ich leiden keine Not, es gibt keinen finanziellen Druck, dieses oder jenes machen zu müssen.

Welche Trainer haben bei Ihnen Eindruck hinterlassen? Ohne Rang und Reihenfolge: Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Ralf Rangnick, Jürgen Klinsmann und Gerd Schädlich.

Schädlich? Wir haben ein paar Mal gegeneinander gespielt, er hat mit dem CFC im Winter bei uns in Leipzig trainiert. Ein fantastischer Trainer und Mensch. Wir schreiben uns nach wie vor.