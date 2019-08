RB Leipzig und der Zuschauerschwund: Nagelsmann kämpft um die Fans

Leipzig. Dem harten Kern will Julian Nagelsmann so nah wie möglich sein. Damit der neue Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig die Emotionen aus der Fankurve noch intensiver wahrnehmen kann, hat er mit einer Leipziger Tradition gebrochen und die Trainerbank von der rechten auf die linke Seite der Haupttribüne verlegt. Dass der emotionale Trainer damit am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt auch seltener mit dem Linienrichter aneinander geraten könnte, ist ebenfalls ein Grund.

"Faktor Zuschauer extrem wichtig"

Doch in erster Linie geht Leipzig auf Kuschelkurs zu den eigenen Fans. Denn die ließen sich zuletzt nicht mehr so zahlreich wie gewünscht in der Red Bull Arena blicken. Kamen im Jahr nach dem Aufstieg im Schnitt 41.478 Fans in das WM-Stadion, ging der Trend 2017/18 (39.397) und 2018/19 (38.380) nach unten. Und da sind die schwach besuchten Abendspiele in der Europa League und im DFB-Pokal noch nicht eingepreist.