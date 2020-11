RB Leipzigs Abwehr auf wackeligen Beinen: Nagelsmann führt Teilzeitarbeit ein

Leipzig. Noch haben sich nicht alle Akteure von RB Leipzig wieder in der Messestadt versammelt. Trainer Julian Nagelsmann ist aber schon eine ganze Weile in Gedanken beim nächsten Bundesligaspiel. Am Samstag gastieren die Roten Bullen bei der Eintracht in Frankfurt (18.30 Uhr). Die Kaderplanung liest sich wie ein Puzzlespiel mit Hindernissen, zumindest in der Abwehr. Anzeige

Wechselmodell Upamecano-Orban

Denn dort fehlen dem Bullen-Coach die meisten Akteure. Neben dem Langzeitverletzten Lukas Klostermann, der sich noch von einer Arthroskopie im Knie erholt (und erst im Dezember ins Mannschaftstraining einsteigen soll), steht gegen die Frankfurter auch Marcel Halstenberg nicht zur Verfügung. Er habe nach wie vor Beschwerden aus dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United (0:5) in den Adduktoren- und Hüftbeugebereichen, berichtete Nagelsmann am Donnerstag. „Er hat nach sehr vielen Reha-Maßnahmen am Mittwoch wieder angetestet. Die Probleme bleiben leider bestehen.“ Deshalb habe er ihm drei, vier Tage Abstand gegönnt, so der 33-Jährige. „Hoffentlich kann er dann nächste Woche gestärkt einsteigen.“

Das Spiel bei den Frankfurtern kommt auch für Nordi Mukiele zu früh. „Nach den zwei vergangenen Einsätzen über 65 und 45 Minuten macht der Faserriss wieder Probleme.“ Die Verletzung sei zwar nicht erneut aufgerissen, aber auch nicht ganz ausgeheilt. Jetzt müsse man der Struktur die Zeit geben, komplett zu verheilen. Auch ein Einsatz des Franzosen bei Paris Saint-Germain in der kommenden Woche sei noch fraglich, so der Coach. „Wenn es aber für das Champions-League-Rückspiel reicht, dann sicherlich nicht über 90 Minuten.“

„Neuzugänge sollen Spiel prägen“

Auch Willi Orban ist angeschlagen: „Er hatte Probleme bei der ungarischen Nationalmannschaft und ist verletzt zurückgereist.“ Sein Problem: ein leichter Muskelfaserriss im Gesäß. Der Ungar sollte am Donnerstag aber ins Abschlusstraining einsteigen, ist aber ebenfalls kein Kandidat für 90 Minuten. Die Nagelsmannsche Lösung: Teilzeitarbeit. „Bei Orban kommt eine Halbzeit in Frage, in Verbindung mit Upamecano, der auch nur eine Hälfte lang spielen soll.“